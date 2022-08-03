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الأمم المتحدة تبدي استعدادا للمساعدة بإجراء حوار وطني في العراق لتخطي الأزمة السياسية
Category: سیاسة
Date: 2022-08-03T09:50:16+0000
الأمم المتحدة تبدي استعدادا للمساعدة بإجراء حوار وطني في العراق لتخطي الأزمة السياسية
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