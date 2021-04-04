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الإمارات تعلن عن استثمارات بـ3 مليارات دولار في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-04T19:00:37+0000
الإمارات تعلن عن استثمارات بـ3 مليارات دولار في العراق

شفق نيوز/ أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأحد، عن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في العراق بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون بين البلدين.

وصدر بيان مشترك بين الإمارات والعراق في ختام الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هذه المبادرة الاماراتية "تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي الشقيق".

وأضاف البيان، ان "هذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين والحرص على تعزيزها وتطوير آفاقها بما يخدم مصالحهما المتبادلة".

وتابع "وفي هذا الاطار أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في جمهورية العراق الشقيق"، مشيرا الى انه "جرى خلال الزيارة واللقاءات الرسمية بحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، وسبل تطويرها وتنميتها خدمة للمصالح المشتركة".

واستعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى أهمية التعاون الدولي وتنسيق الجهود وتكاملها في مواجهة جائحة كورونا واحتواء تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم.

وأشاد الجانبان، بحسب البيان، بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

واشار البيان الى ان الكاظمي أثنى على دور الإمارات والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات للدعم الذي يقدمه إلى العراق وشعبه.

واتفق الجانبان على أهمية تطوير وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي - الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، مضيفا انه تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجال الطاقة، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.

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