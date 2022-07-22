الإمارات تدين بشدة هجوم زاخو "الإجرامي": نتضامن مع الإجراءات التي يتخذها العراق لحماية سيادته وأمنه

شفق نيوز/ دانت دولة الإمارات العربية، يوم الجمعة، بشدة الهجوم الذي استهدف مصيفاً سياحياً في إدارة زاخو المستقلة بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان والذي اسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه".

وظهر أول أمس الأربعاء قصفت مدفعية الجيش التركي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك، وأسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم نساء وأطفال.

وأفاد مسؤول محلي، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح أمس الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.