الإمارات تحظر السفر إلى العراق وتدعو رعاياها للعودة سريعاً

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء اليوم الخميس، حظر سفر الإماراتيين إلى العراق وإيران ولبنان، داعية رعاياها إلى مغادرة الدول الثلاث "سريعاً".

وقالت الوزارة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز إنه "نظراً للتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، نعلن حظر سفر مواطني دولة الإمارات إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية العراق"، داعية جميع المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى "سرعة المغادرة والعودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

ولفتت إلى أنه "في إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم نؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها".

ودعت الوزارة، المواطنين المتواجدين في إيران ولبنان والعراق، إلى "التواصل عبر الرقم: 97180044444، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة مواطنيها".

ورغم السعي لإيجاد حل في المفاوضات بين واشنطن طهران، أفاد إعلام عبري، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل تترقب إعلان الولايات المتحدة فشل المفاوضات مع إيران، فيما نقل عن وزراء في المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينت) بأن واشنطن ستسمح باستهداف منشآت غاز وبنية تحتية إيرانية.

وذكرت القناة الـ12 العبرية إن "إسرائيل تستعد للحظة إعلان أميركا فشل المفاوضات مع ايران"، مضيفة عن وزراء بالكابينت أن "أميركا ستسمح باستهداف منشآت غاز وبنية تحتية إيرانية".