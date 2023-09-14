الإمارات تبدي رغبة "جادة" للمشاركة بمشروع طريق التنمية في العراق

شفق نيوز/ أعرب وزير الدولة الإماراتي السيد خليفة شاهين المرر، يوم الخميس، عن رغبة بلاده "الجادة" في المشاركة بمشروع طريق التنمية الذي يعتزم العراق إنجازه، والذي يربطه بأوروبا عبر تركيا.

جاء ذلك خلال إستقبال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم وزير الدولة الإماراتي، والوفد المرافق له، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وقال البيان، إن اللقاء شهد التباحث في سبل التعاون، وتعزيز مجالات الشراكة بين العراق والإمارات العربية المتحدة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء انتهاج الحكومة سياسة التكامل الاقتصادي مع الدولة الشقيقة والصديقة، كونها تمثل المدخل الأساس للاستقرار في المنطقة.

وبيّن السوداني انفتاح العراق على الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للعمل داخل البلد، مشدداً على حرص الحكومة في تطوير العلاقات مع الإمارات بجميع المجالات، ولاسيما المتعلق منها بالجانب الاقتصادي والاستثماري والتنموي.

من جانبه، أعرب الوزير الإماراتي عن سعادة بلاده بعقد اجتماعات اللجنة المشتركة في بغداد، مؤكداً دعم بلاده مشاريع التنمية والاستثمار في العراق، مشيراً إلى الرغبة الجادة للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي، لما له من أهمية على جميع دول المنطقة.