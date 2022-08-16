الآلوسي يعلق على حجز أمواله: قرار لابتزازي ولن أكف عن التصدي للقتلة والفاسدين

شفق نيوز/ علق السياسي العراقي، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الثلاثاء، على صدور قرار بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وأصدرت السلطات العراقية أمس الاثنين قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للسياسي مثال الآلوسي، بناء على قرار رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية.

وقال الآلوسي لوكالة شفق نيوز، ان "هذا القرار سياسي بامتياز والهدف منه ابتزازي من أجل السكوت على المليشيات والقتلة والفاسدين، ولن اترك التصدي لهؤلاء مهما حاولوا وفعلوا ولن يتمكنوا من إسكات صوتي في الدفاع عن العراق".

وأضاف "انني لا املك أي أموال حتى يتم حجزها غير راتبي التقاعدي، فإنا لست من الفاسدين والقتلة الذين يمتلكون الهيئات الاقتصادية والمصارف الاهلية والاعمال التجارية غير المشروعة من التهريب والمخدرات وغيرها، ولهذا سأبقى اواجه المليشيات والقتلة والفاسدين بكل ما أملك ولن اسكت وهذا القرار لن يؤثر على توجهي السياسي اطلاقاً".

والألوسي سياسي عراقي ليبرالي، عرف عنه معارضته للأحزاب الرئيسية في بغداد، وكشف مؤخراً عن علاقات واجتماعات لسياسين عراقيين بارزين مع مسؤولين اسرائيليين.