الآلوسي: قرار عزل الحلبوسي من محكمة مثيرة للجدل هو "الوقاحة بعينها"

شفق نيوز/ وجّه السياسي العراقي مثال الآلوسي، اليوم الجمعة، انتقاداً لاذعاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي.

وذكر الآلوسي في منشور له على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، ردًا على سؤال تم توجيهه إليه حول رأيه بقرار عزل الحلبوسي، قائلا: "ليس لي أي نقاط لقاء شخصية أو سياسية مع السيد محمد الحلبوسي".

واستدرك القول: "لكن للأمانة الوطنية أقول: قرار عزل رئيس مجلس النواب من محكمة مثيرة للجدل هو الوقاحة بعينها"، حسب تعبيره.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 14 من شهر تشرين الثاني الجاري، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.

وعقب صدور قرار المحكمة، قال الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".

وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، جاسم محمد عبود، أمس الخميس، أن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مُلزم لجميع السلطات ولا يخضع للطعن القانوني.