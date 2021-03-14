الأقليات يقاطعون جلسة الغد: الإسلام المتطرف يمنع منحنا العضوية في المحكمة الاتحادية

شفق نيوز / قرر نواب الأقليات الدينية في مجلس النواب، يوم الأحد، مقاطعة جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، لعدم منح مقعد الأقليات في مجلس المحكمة.

ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسته غدا الاثنين، لاستكمال التصويت على الفقرات الثلاث المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية.

وقال رئيس الكتلة نوفل الناشي لوكالة شفق نيوز، إن بعض "الأطراف السياسية المرتبطة بأجندات خارجية لها فكرة بأن بعض الإسلام السياسي يجب أن يطغي على الديانات الأخرى ويقلل أو يمنع مشاركتهم في اتخاذ القرارات على اعتبار أن الديانة الإسلامية ديانة الدولة العراقية حسب الدستور".

وأضاف أن "أكثر نواب الأقليات في البرلمان العراقي قرروا خلال اجتماع اليوم الإلكتروني، أنهم اذا تأكدوا أن القرار لا يتناسب ومطالبهم، وسيتم مقاطعة جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية".

وبين الناشي، أن بعض الإسلاميين المتطرفين يمنعون منح مقعد للاقليات في المحكمة الاتحادية، خلافا لمبادئ الإسلام التي تدعو الى التسامح والمحبة ويتصارعون فيما بينهم على القوانين والقرارات الأخرى".