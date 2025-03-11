الأقاليم النيابية: تعيين النائب الثاني لمحافظ نينوى غير مقبول قانوناً (وثيقة)

شفق نيوز/ خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مطالبةً بحضوره بخصوص عدم قانونية تعيين نائب المحافظ الثاني عمر نامق المولى، مشيرة إلى أنه لا يمتلك سنوات الخدمة المطلوبة لشغل المنصب وفق القوانين النافذة.

وبحسب وثيقة رسمية وردت لوكالة شفق نيوز، فقد طالبت اللجنة رئيس المجلس أحمد الحاصود بالحضور لمناقشة الملف، والتأكد من مدى مطابقة التعيين للضوابط القانونية، لاسيما بعد تصاعد الجدل حول الإجراءات الإدارية داخل المجلس في الفترة الأخيرة.

من جانبه كشف مصدر في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز، أن "نائب محافظ نينوى الثاني عمر نامق المولى والمنتمي لكتلة بابليون جرى تعيينه والتصويت عليه في المجلس لشغل المنصب لكن التعليمات لا تنطبق عليه لعدم امتلاكه السنوات الوظيفية التي تؤهله قانونياً لشغل المنصب".

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مجلس محافظة نينوى انقسامات حادة بين الكتل السياسية، خاصة بعد إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود في 5 آذار/مارس الجاري بقرار من غالبية الأعضاء، وهو القرار الذي تم إيقاف تنفيذه لاحقًا بقرار ولائي من المحكمة الإدارية، ما أتاح للحاصود التحاقه مجددًا بمهام عمله في المجلس يوم أمس.

كما تعيش أروقة المجلس حالة من التوتر السياسي، حيث يتواجه تحالفا نينوى المستقبل ونينوى الموحدة في صراع محتدم حول القرارات المفصلية، وسط تصاعد الاتهامات بالتدخلات السياسية في عمل المجلس، مما يهدد استقراره الإداري.