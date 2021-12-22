الإفصاح عن نتائج مباحثات الإطار التنسيقي والقوى الكوردية.. مبادرة جديدة ترتكز على مسارين

شفق نيوز/ أفصح تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، عن مباحثات وفد الاطار التنسيقي الشيعي مع القوى الكوردية، مشيرا الى طرح مبادرة ترتكز على مسارين.

وقال المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "شاركنا هذا اليوم بوفد الإطار التنسيقي الى اربيل حيث التقى الوفد بمسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمكتب السياسي للحزب كذلك التقى الوفد مع المكتب السياسي للاتحاد الوطني وبحضور قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم كذلك التقى الوفد مع نيجيرفان بارزاني رئيس الاقليم".

واضاف، "طرحنا مبادرة الاطار التنسيقي للخروج من الانسداد السياسي ووضع حلول واقعية سريعة تلبي حاجات الناس وترتكز على مسارين، الأول هو استمرار الخطوات القانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات ومتابعة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية واحترام رأي القضاء".

واوضح الاسدي ان "المسار الثاني هي التفاهمات السياسية لادارة المرحلة المقبلة بما يضمن تجاوز ازمة نتائج الانتخابات المشكوك بصحتها وتشكيل حكومة شاملة تأخذ على عاتقها معالجة الخلل الكبير في ادارة الدولة وخصوصا ما يتعلق بالخدمات وفرص العمل ومحاربة الفساد والتصدي للأزمات التي تعانيها الدولة والمجتمع".

وتابع "قد وجدنا تفهما وتوافقا كبيرا في الرؤية من قبل الجميع وقد اكدت قيادات الحزبين أنها لن تكون مع طرف دون طرف بل اداة لتقريب وجهات النظر والخروج من الانسداد الحالي".

ورأس وفد الإطار التنسيقي الشيعي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصل صباح اليوم، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق، وأكدا على "مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن".