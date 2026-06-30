الإفراج عن محمد الصيهود بكفالة لأسباب "صحية"

شفق نيوز- بغداد

أفرجت السلطات العراقية، يوم الثلاثاء، عن النائب السابق محمد الصيهود بكفالة، بعد يومين من اعتقاله ضمن حملة واسعة استهدفت نواباً ومسؤولين على خلفية شبهات فساد.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "النائب السابق محمد الصيهود أُفرج عنه بكفالة لأسباب صحية"، مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً في مضيفه بالمنطقة الخضراء ببغداد.

وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت الصيهود، فجر الأحد الماضي، ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدداً من المسؤولين والشخصيات السياسية، على خلفية تحقيقات جارية في ملفات فساد.