"الإعمار" يستبق اجتماع الإطار: السوداني رئيساً للوزراء بدورة ثانية خلال 48 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أكد ائتلاف الاعمار والتنمية، يوم الاثنين، إمكانية تكليف زعيمه محمد شياع السوداني، بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال 48 ساعة المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف خالد وليد، لوكالة شفق نيوز، ان "ائتلاف الاعمار والتنمية يطرح بقوة رئيس الائتلاف محمد شياع السوداني مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، مؤكداً أن "السوداني يمتلك حالياً أغلبية كبيرة جداً داخل الاطار التنسيقي، فهناك أكثر من 9 قيادات داخل الإطار داعمين للسوداني ولتجديد الولاية الثانية له".

وعلى المستوى الوطني من خارج الاطار التنسيقي من الأطراف السياسية العراقية الأخرى، أشار وليد، إلى وجود دعم لأغلبية لتلك الأطراف للسوداني من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع: "نعتقد أن الـ(48) ساعة القادمة من الممكن ان تكون حاسمة بخصوص تكليف السوداني بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خاصة في ظل التحديات التي تعصف بالعراق والتي بكل تأكيد تشكيل حكومة تحظى بغطاء سياسي واسع قادرة على تجاوز كل الازمات التي تمر بها البلاد".

ويعتزم الإطار التنسيقي عقد اجتماع حاسم مساء الاثنين، لمناقشة أسماء 9 مرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة، بحسب رئيس تحالف تصميم عامر الفايز.

وكشف مصدر سياسي، يوم السبت الماضي، بأن "باسم البدري" يُعد مرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي المقبل، في وقت يستعد فيه قادة الإطار لعقد اجتماع قريب لحسم اسم المرشح بشكل رسمي.

ويأتي ذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، استناداً إلى المادة 76 من الدستور، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة تعقيدات إضافية، أبرزها الموقف الأمريكي المعلن تجاه عودة المالكي للسلطة، والتوترات الأمنية المتسارعة في المنطقة، مما يضع القوى السياسية أمام تحدي الحفاظ على "نظام المحاصصة" القائم منذ عام 2003 أو الانزلاق نحو انسداد سياسي شامل.