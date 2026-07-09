الإعمار والتنمية تدعو مجلس النواب لإدراج قانون الرقابة الداخلية على جدول أعماله (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

دعا رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، يوم الخميس، رئاسة مجلس النواب لإدراج قانون هيئة الرقابة الداخلية على جدول أعمال الجلسة للتصويت عليه، للحد من الفساد المالي.

وقال الأعرجي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضره مراسل الوكالة، إنه يجب أن تكون هناك قوانين مشرّعة تتلاءم مع المرحلة الحالية لمكافحة الفساد، وكان من المؤمل إقرار قانون الرقابة الداخلية في الحكومة السابقة لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف: "اليوم حكومة الزيدي اهتمت هذا القانون المهم، ولذلك أقرّه مجلس الوزراء في جلسته السابقة وكتلة الإعمار والتنمية تعلن تبني ودعم هذا القانون".

وأشار إلى أن القانون يرتبط مباشر بمجلس الوزراء "لذلك هو يسد الفراغ بين الحكومة والمفتش الحكومي وديوان الرقابة المالية"، مستدركاً بأن بعض الكتل التي عارضت إقرار القانون في مجلس الوزراء قد تعارضه أيضاً في مجلس النواب.

وأكد الأعرجي أن كتلك الإعمار والتنمية تدعو رئاسة مجلس النواب لإدراج القانون في جلسات المقبلة لمجلس وعلى الكتل السياسية المشاركة في قراءة والتصويت على هذا القانون.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي بدأتها الحكومة الحالية فجر يوم الأحد من الأسبوع الماضي وطالت عدداً من النواب والمسؤولين وتم الكشف عن مئات المليارات من الدنانير واستعادتها إلى خزينة الدولة ممن تم اعتقالهم.