الإعلان عن حركة سياسية جديدة جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار السابق، احمد الخفاجي، اليوم الأحد، عن تأسيس حركة سياسية جديدة في المحافظة تحت مسمى (نبنيها سوياً)، مشيراً إلى أنها في طور التسجيل الرسمي ضمن نطاق المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق.

وذكر الخفاجي لوكالة شفق نيوز، أن "حركة (نبنيها سوياً) حركة وطنية مستقلة تهدف الى بناء الانسان والوطن بسواعد ابنائه المخلصين الشرفاء"، مؤكدا أن "مشروعها وطني، ومستقل، وغير مرتبط بأي جهة داخلية او خارجية".

كما اشار إلى أن "تمويل الحركة يعتمد على تبرعات الأعضاء والداعمين المحليين المستقلين لها".

وتابع الخفاجي، بالقول إن "الحركة في طور التسجيل ولم نكمل اجراءاتها القانونية بعد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "، موضحا ان "الهدف من تأسيس الحركة هو الدخول في الانتخابات النيابية المقبلة".

ومنذ العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين على ايدي قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ظهرت العديد من الحركات السياسية في العراق منها ما هو قديم كأحزاب المعارضة، ومنها ما هو جديد تم تأسيسه بعد أكثر من ثلاثة عقود حيث كان النظام يحظر بشدة أي نشاط سياسي خارج إطار حزب البعث المنحل والمحظور في البلاد.