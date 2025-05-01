الإعلان عن تأسيس حزب عراقي جديد

شفق نيوز/ أعلن النائب أحمد الجبوري، اليوم الخميس، انطلاق المؤتمر التأسيسي الأول لحزب "مدنيون"، بحضور جمع من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، مبيناً أن الحزب "يمثل تتويجاً لجهود مستمرة لبناء مشروع سياسي وطني يستند إلى مبادئ الدولة المدنية والعدالة والمواطنة".

وقال الجبوري في منشور على صفحته الرسمية، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر شهد التصويت بالإجماع على النظام الداخلي للحزب، بما يتوافق مع القوانين النافذة وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "تم انتخاب الهيئة القيادية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف الحزب في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون”.

وأكد الجبوري أن انطلاقة الحزب تأتي ضمن مسار وطني يهدف إلى بناء عراق أفضل، جامع لكل المكونات، بعيداً عن نهج المحاصصة والطائفية.