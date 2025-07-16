الإعلان عن تشكيل "كتلة الإعمار والتنمية" في مجلس محافظة ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

اعلن اعضاء في مجلس محافظة ذي قار، يوم الاربعاء، عن تشكيل كتلة "الاعمار والتنمية" التي تتكون من اربعة اعضاء في المجلس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الكتلة تتكون من أربعة أعضاء في المجلس وهم عبد الباقي العمري (رئيس المجلس السابق)، واحمد الخفاجي رئيس لجنة الصحة في المجلس، وهدية الخيگاني رئيس لجنة النزاهة بالمجلس، وأحمد سليم أمين سر المجلس والمتحدث باسمه".

واضاف ان "اعضاء الكتلة الجديدة في المجلس أكدوا أن الإعلان عنها جاء من أجل تفعيل الدور الرقابي للمجلس بعيدا عن الاصطفافات الحزبية والتعاون مع جميع الكتل السياسية الآخرى".

وأعلن عضو مجلس النواب العراقي فراس المسلماوي، يوم السبت الماضي، انطلاق كتلة نيابية تحت مسمى "الإعمار والتنمية"، داخل البرلمان، فيما أشار إلى مشاركة 50 نائباً فيها.