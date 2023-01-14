الأعرجي يؤكد للقائم بالأعمال الأوكراني التزام العراق سياسة الحياد تجاه الصراعات الدولية

شفق نيوز/ مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم السبت، أن الحكومة العراقية تنتهج سياسة احترام سيادة الدول، والحياد تجاه أي صراع دولي.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل بمكتبه اليوم، القائم بالأعمال الأوكراني في بغداد، الكساندر بورافيجنكوف، واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وأهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية.

وأكد الأعرجي، أن حكومة محمد شياع السوداني تنتهج سياسة احترام سيادة الدول، وهو نهج العراق الثابت، مشيرا إلى أن موقف العراق هو الحياد تجاه أي صراع، معربا عن السعي لإنهاء الحرب بالحوار والتفاهم.

ولفت إلى أن الجلوس للحوار قبل الحرب أفضل من الجلوس بعدها، لتجنيب الدول والشعوب مآسي الحروب وويلاتها.