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الأعرجي يكشف "كواليس" اجتماع الرئاسات الثلاث: لا انتخابات مبكرة في حزيران وهذا ما يؤخر الإعلان

Category: سیاسة

Date: 2021-01-17T07:36:03+0000
الأعرجي يكشف "كواليس" اجتماع الرئاسات الثلاث: لا انتخابات مبكرة في حزيران وهذا ما يؤخر الإعلان

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، يوم الأحد، عن توصل الاجتماعات الأخيرة، بين القوى السياسية والرئاسات الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.

وقال الأعرجي في تغريدة له: إن ما تمخّض عن الاجتماعات الأخيرة هو: لا انتخابات مبكرة في حزيران، لافتا إلى أن "ما يؤخر إعلان موعدها الجديد هي إرادة تحميل مفوضية الانتخابات هذا التأجيل".

وأضاف:، ان "بعض الكتل تريد أن يكون الموعد قريباً من أجواء شهر محرّم كي تستفاد من التحشيد العاطفي، وفي كل الأحوال سيُعلن عن الموعد قريباً".

https://twitter.com/bahaa_alaaraji/status/1350701522435379200

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