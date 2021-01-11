الأعرجي يكشف تحركين لصالح والصدر ويرجح "حرباً" بين الفصائل

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، يوم الاثنين، عن تحركين للرئيس العراقي برهم صالح وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانتخابات المبكرة المؤمل إجراؤها في السادس من حزيران المقبل.

وقال الاعرجي في تصريحات متلفزة، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية يعمل على استصدار قرار بإجراء الانتخابات في تشرين الأول او الثاني"، موضحا ان "مقتدى الصدر يضغط من اجل اجراء الانتخابات في حزيران لكن غالبية الكتل ترفض ذلك".

وأضاف، "قد نشهد حربا بين الفصائل بعد الانتخابات المقبلة"، داعيا محتجي الناصرية إلى أن "يقفوا مع الدولة لأن التظاهرات ليست حلا ولا تسهم بالتغيير"، حسب تعبيره.

بهاء الأعرجي تعليقا على تصريحه السابق بشأن التطبيع، قال الأعرجي، إن "النجف ليست مقدسة وفيها موبقات و"شغلات تعبانة" لكنها تضم مقدسات"، مشيرا إلى أن "إجراءات التطبيع بين العراق وإسرائيل غير الرسمية بدأت وماتزال ماضية".

ونوه نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق إلى أنه "يراد تكرار التجربة الإيرانية في العراق بإضعاف وزارة الدفاع وتقوية الحرس الثوري".