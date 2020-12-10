الأعرجي يرفض المساس بقوت المواطن: قوة كوردستان تصب في مصلحة بغداد

شفق نيوز/ رفض مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، تأثير الخلافات السياسية على قوت المواطن، في إشارة إلى عدم صرف الحكومة الاتحادية ببغداد المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير استقبل، بمكتبه نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل الارتقاء بالعلاقة بين المركز والإقليم، لما فيه مصلحة المواطنين في كردستان وعموم العراق".

وأشار الأعرجي إلى "أهمية العمل على أن لاتؤثر الخلافات السياسية واختلاف وجهات النظر على قوت المواطن، فلا ذنب للمواطن بما يحدث من تداعيات نتيجة الخلافات السياسية، مبينا أن العراق يجب أن يكون موحدا بوجه التحديات، وأن قوة كردستان تصب في مصلحة بغداد، ولا بديل عن التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد".

وأضاف "لسنا رجال معارضة، بل رجال دولة، ورجال الدولة يجب أن يعملوا على احتواء الجميع، في ظرف أحوج مانكون فيه إلى التكاتف والتعاون ونبذ الخلافات".

من جهته أوضح طالباني بحسب البيان أن "الخلافات السياسية قد أثّرت على العلاقة بين بغداد وأربيل، ولابد من تجاوزها والعمل على تصحيح الأخطاء ومراعاة حقوق المواطنين".

وتكافح الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لدفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية ، الذين نزل الكثير منهم إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة للاحتجاج.