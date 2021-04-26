الأعرجي يدعو كندا للمشاركة بإعمار سنجار

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، على انسحاب القوات العسكرية الأجنبية من العراق وفق جدول زمني، فيما دعا كندا إلى الإسهام في إعادة إعمار قضاء سنجار.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في مكتبه ببغداد، السفير الكندي لدى العراق أولريك شانون، وأكد على وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق، مشيرا الى ان كندا معنية بهذا الأمر كونها عضو في التحالف الدولي.

وناقش الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحثا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرت مناقشة أوضاع مدينة سنجار، وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة في إعادة إعمارها، وبحث الجانبان أيضا، الأوضاع في مخيم الهول الحدودي مع سوريا.