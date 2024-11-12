الأعرجي يختتم زيارته إلى طهران: أكدنا رفض استخدام العراق لضرب دول المنطقة

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، اختتام زيارته الرسمية إلى طهران، باجتماعات وصفها بالمثمرة، مؤكداً على موقف العراق من رفض استخدام أراضيه وأجوائه لضرب دول الجوار.

وقال الأعرجي، في منشور له على موقع أكس، تابعته وكالة شفق نيوز: "اختتمنا زيارتنا الرسمية إلى طهران، التي عقدنا فيها إجتماعات مثمرة مع وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقچي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني الدكتور علي أكبر أحمديان، وقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني".

وتابع الأعرجي: "جددنا موقف العراق الثابت والمبدئي برفض إستخدام الأراضي والأجواء العراقية، من قبل أي طرف كان للاعتداء على دول الجوار والمنطقة، فضلاً عن ضرورة حفظ الحدود ومنع عمليات التهريب ومحاربة مافيات المخدرات.

ولفت إلى أنه "شددنا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك لزيادة الضغط الدولي من أجل إيقاف الحرب على غزة ولبنان، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي".