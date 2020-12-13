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الأعرجي يبحث مع السفير تولر المضي بخفض القوات الأمريكية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-12-13T12:49:14+0000
الأعرجي يبحث مع السفير تولر المضي بخفض القوات الأمريكية في العراق

شفق نيوز/ ناقش مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، يوم الأحد، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ماثيو تولر، سبل تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن، فيما أكد السفير الامريكي دعم بلاده للحكومة العراقية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الأعرجي استقبل بمكتبه السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية أن يشهد العراق والمنطقة مزيدا من الأمن والاستقرار، إلى جانب مواصلة الحرب على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

من جانبه؛ أكد السفير الأمريكي استمرار دعم بلاده للحكومة العراقية، والمضي بخفض القوات الأمريكية وإعادة انتشارها في المنطقة، وفقا للبيان.

وبين تولر أن إنجاز هذا الملف سيتحقق من خلال استمرار التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن، في الجهد الاستخباري والأمني، لمكافحة الإرهاب.

كما ناقش الأعرجي مع السفير الأمريكي سبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تخدم مصلحة البلدين، بحسب البيان.

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