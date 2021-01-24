الأعرجي يبحث مع السفير الأميركي استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، يوم الأحد، على ضرورة استمرار دعم التحالف الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بهذا الشأن.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأعرجي استقبل في مكتبه ببغداد السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، وبحثا معاً خطط مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وقال الأعرجي خلال اللقاء، بحسب البيان، إن العراق يتطلع إلى استمرار دعم التحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، "وتبادل المعلومات بشأن الإرهابيين، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية المتبقية".

من جانبه، قدّم السفير الأميركي التعازي بضحايا ساحة الطيران، وقوات الحشد الشعبي الذين تصدّوا للمجاميع الإرهابية، أمس السبت، مؤكدا استمرار دعم بلاده للعراق في مواجهة الإرهاب ضمن إطار التحالف الدولي.

وأشار تولر إلى أن خلافات بلاده مع إيران ما زالت موجودة، وأن واشنطن تسعى لحلها بالطرق الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الحل الدبلوماسي يحتاج إلى جهود كبيرة.