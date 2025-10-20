الأعرجي وعراقجي يبحثان الملفات العراقية الإيرانية المشتركة وتهديدات الشرق الأوسط

شفق نيوز- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، ووزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، مساء اليوم الاثنين، الملفات المشتركة بين البلدين، والتهديدات التي تشهدها المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وفد العراق الأمني برئاسة الأعرجي، عقد اجتماعاً في العاصمة الإيرانية طهران مع وزير الخارجية عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

كما بحث الجانبان الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التهديدات في الشرق الأوسط وتطوراتها، وأهمية العمل على استقرار المنطقة وتشجيع الحوار الدبلوماسي، وبما يفضي لخفض التصعيد ويؤسس لمرحلة أكثر استقراراً في المنطقة.

وجدد الأعرجي التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار السلام، مشدداً على أن الحوار والقنوات الدبلوماسية هما الطريق الأمثل لحل الإشكالات الدولية.

وبدأ مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة من نظيره أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني.

وتأتي زيارة الأعرجي إلى إيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق، ووقف إطلاق النار في غزّة، والتطورات السياسية في سوريا.