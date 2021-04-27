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الأعرجي وظريف يؤكدان على تنقية الأجواء الإقليمية لدعم الاستقرار

Category: سیاسة

Date: 2021-04-27T13:16:36+0000
الأعرجي وظريف يؤكدان على تنقية الأجواء الإقليمية لدعم الاستقرار

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، على أهمية اعتماد الحوار بين دول المنطقة لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وتباحث الجانبان العلاقات العراقية الإيرانية وسبل تنميتها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الجارين.

وأكد الجانبان، أن التفاهمات والحوار وتنقية الأجواء تساعد على استقرار المنطقة وتدعم عملية التنمية الاقتصادية، مشددين على ضرورة الاستمرار في التعاون بمواجهة الإرهاب.

وأكد ظريف على دعم الحكومة العراقية واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين بغداد وطهران.

وبين أن مباحثات مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأخيرة في طهران كانت مهمة وناجحة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، والتقى بالرئاسات الثلاث وعدداً من الزعماء السياسيين.

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