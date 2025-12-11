الأعرجي: نقل جميع الأُسر العراقية من مخيم الهول خلال الأشهر الستة المقبلة

شفق نيوز- بغداد

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يوم الخميس، أن السلطات عازمة على إعادة جميع الأُسر العراقية من مخيم الهول في سوريا، مرجحا نقل جميع تلك الأسر الى البلاد في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وقال الأعرجي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة نقلت قبل أيام الوجبة الـ 31 من العائلات العراقية من مخيم الهول إلى البلاد"، مبينا أن "عدد المتبقين في المخيم قليل جداً مقارنة بالوجبات السابقة".

وأضاف أن "الحكومة عازمة على إنهاء هذا الملف بشكل كامل، ونقل جميع العراقيين خلال الأشهر الستة القادمة"، مؤكداً أن "العمل يجري بالتوازي على إعادة إدماج العائدين في المجتمع وفق برامج تأهيل ومتابعة معدّة مسبقاً".

وأشار الأعرجي إلى أن "هدف الحكومة هو إغلاق مخيم الهول نهائياً بعد اكتمال نقل جميع الأُسر"، مشدداً على أن هذا الملف يمثل أولوية للعراق".

وغادرت أواخر شهر آب الماضي 232 أُسرة عراقية بعدد أفراد بلغ 850 شخصاً مخيم الهول إلى الأراضي العراقية.

وفي شهر تموز الماضي، غادرت الدفعة الـ 10 منذ بداية العام 2025 والرحلة الـ 28 من رحلات إعادة العراقيين إلى بلادهم والتي تضمنت 233 أُسرة تضم 812 شخصاً.

وفي 22 شهر حزيران/يونيو الماضي، غادرت أكبر دفعة من العراقيين مخيم الهول إلى بلدهم بعدد أفراد بلغ 935 شخصاً 236 أُسرة، بينما غادرت في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي 241 أُسرة بعدد أفراد 865 شخصاً مخيم الهول نحو الأراضي العراقية.

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من المخيم إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.