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الأعرجي: منفذو الهجمات على السفارات والبعثات يريدون عزل العراق عن العالم

Category: سیاسة

Date: 2020-10-04T10:25:24+0000
الأعرجي: منفذو الهجمات على السفارات والبعثات يريدون عزل العراق عن العالم

شفق نيوز/ أعتبر مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي يوم الاحد ان الجهات التي تقف وراء تنفيذ الهجمات على سفارات الدول الاجنبية وبعثاتها الدبلوماسية في العراق تهدف الى عزل البلاد عن العالم.

وقال في تصريح ادلى به للصحفيين اثناء زيارته لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان ان "العلاقة طيبية وجيدة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة اقليم كوردستان ويوجد تفهم وتنسيق مشترك بين الجانبين".

واستطرد بالقول ان "مسؤولية حماية السفارات تقع على عاتق الحكومة العراقية"، مردفا بان اولئك الذين يشنون الهجمات على البعثات والسفارات يريدون عزل العراق عن العالم".

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