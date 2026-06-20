الأعرجي: مجلس البصرة يواجه تحديات مع الحكومة الاتحادية

شفق نيوز- البصرة

أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية (التي يتزعمها رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني)، بهاء الأعرجي، يوم السبت، أن مجلس محافظة البصرة يواجه العديد من التحديات مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن المحافظة محرومة رغم أنها شريان الاقتصاد العراقي.

وقال الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة تستحق اهتماماً حكومياً أكبر، كونها تمثل ركيزة الاقتصاد العراقي ومصدر الطاقة الرئيس"، مشيراً إلى أن "المحافظة ما زالت تفتقر إلى أبسط الحقوق رغم ما تقدمه من موارد وإمكانات للبلاد".

وأضاف أن "كتلة الإعمار والتنمية دعمت الاستحقاق الوزاري لمحافظة البصرة، وأسهمت في اختيار أكثر من وزير من أبنائها، ولا سيما في وزارة النفط، بما يعكس أهمية المحافظة ودورها في إدارة الملفات الحيوية".

وأشار الأعرجي، إلى أن "مجلس محافظة البصرة يواجه تحديات تتعلق بحقوقه وصلاحياته لدى الحكومة الاتحادية"، مؤكداً أن "الكتلة ستعمل على مساندة المجلس والمساهمة في استعادة حقوق المحافظة، بما ينعكس إيجاباً على واقعها الخدمي والتنموي".