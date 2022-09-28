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الأعرجي: لم نسجل أي خرق أو مشكلة بين الأسر العائدة للعراق من مخيم الهول

Category: سیاسة

Date: 2022-09-28T08:32:14+0000
الأعرجي: لم نسجل أي خرق أو مشكلة بين الأسر العائدة للعراق من مخيم الهول

شفق نيوز/ صرّح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأربعاء، بأن السلطات الأمنية لم تسجل أي خرق بين صفوف أسر عناصر تنظيم داعش العائدين من مخيم الهول السوري إلى البلاد.

وقال الأعرجي خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار، إن "ضعف الانظمة السياسية يؤدي الى وجود جماعات مسلحة تحاول أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على كل القرارات".

وأضاف أن المعركة مع داعش لا تنتهي عسكريا فقط، مردفا بالقول إنه قبل سنتين كان الكثير من السياسيين يخشى ان يتحدث عن مخيم الهول والكثير ليست لديه القدرة على الحديث عن استقبال الأسر من مخيم الهول

وتابع الأعرجي بالقول إنه "الآن الأسر التي عادت الى مناطقه لم تسجيل اي خرق منها حتى على مستوى المشاكل الاجتماعية"، مبينا أنه لدينا فرق تخصصية من 25 جهة تعمل بشكل متواصل على إعادة تأهيل تلك الأسر".

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