الأعرجي لـ"الناتو": انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة يساعد على استقرار العراق

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، يوم الاربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه.

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل ، بمكتبه رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، والوفد المرافق له، وبحث الأعرجي، مع رئيس أركان حلف الناتو، التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف،بما يحق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وقال الأعرجي، إن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه، مؤكدا عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق".

ولفت مستشار الأمن الوطني إلى أن "العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولايحتاج الى أي قوة قتالية".

من جانبه أشار الادميرال رول، إلى أن "بعثة الناتو بعثة غير قتالية، تساعد وتساهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".