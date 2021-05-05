سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأعرجي لـ"الناتو": انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة يساعد على استقرار العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-05T12:33:19+0000
الأعرجي لـ"الناتو": انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة يساعد على استقرار العراق

شفق نيوز/ أكد مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، يوم الاربعاء، أن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه.

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل ، بمكتبه رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، والوفد المرافق له، وبحث الأعرجي، مع رئيس أركان حلف الناتو، التعاون المشترك بين العراق وبعثة الحلف،بما يحق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وقال الأعرجي، إن "انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه، مؤكدا عدم وجود زيادة بأعداد القوات الأجنبية في العراق".

ولفت مستشار الأمن الوطني إلى أن "العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية ولايحتاج الى أي قوة قتالية".

من جانبه أشار الادميرال رول، إلى أن "بعثة الناتو بعثة غير قتالية، تساعد وتساهم برفع القدرات والمهارات القتالية للقوات العراقية، من خلال التدريب والاستشارة الصحيحة".

related

السفير الفرنسي: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة وباريس تدعمه وتؤيده

Date: 2021-01-25 15:27:46
السفير الفرنسي: العراق يمثل حالة توازن في المنطقة وباريس تدعمه وتؤيده

امين عام الـ"ناتو" يجري زيارة "عسكرية" الى بغداد

Date: 2019-09-16 21:17:49
امين عام الـ"ناتو" يجري زيارة "عسكرية" الى بغداد

العراق يستعرض "أسلحته" لإعادة ترسيم الحدود المشتركة مع الجوار

Date: 2021-02-24 18:43:41
العراق يستعرض "أسلحته" لإعادة ترسيم الحدود المشتركة مع الجوار

"الناتو" يتعهد باحترام "كامل" لسيادة العراق وسلامة أراضيه

Date: 2021-03-11 15:34:55
"الناتو" يتعهد باحترام "كامل" لسيادة العراق وسلامة أراضيه

الأعرجي: بغداد ستوفر كل أسباب نجاح تنفيذ اتفاق سنجار

Date: 2021-03-15 16:45:27
الأعرجي: بغداد ستوفر كل أسباب نجاح تنفيذ اتفاق سنجار

السفير الأمريكي: مستمرون بدعم الحكومة العراقية لتخطي التحديات الراهنة

Date: 2020-09-28 09:43:39
السفير الأمريكي: مستمرون بدعم الحكومة العراقية لتخطي التحديات الراهنة

بغداد تبلغ واشنطن: مخيم الهول يشكل "قنبلة موقوتة" وخطراً على العراق والمنطقة

Date: 2021-03-18 12:09:35
بغداد تبلغ واشنطن: مخيم الهول يشكل "قنبلة موقوتة" وخطراً على العراق والمنطقة

الأعرجي يرفض المساس بقوت المواطن: قوة كوردستان تصب في مصلحة بغداد

Date: 2020-12-10 15:58:52
الأعرجي يرفض المساس بقوت المواطن: قوة كوردستان تصب في مصلحة بغداد