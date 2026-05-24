الأعرجي: تفاهم كبير بين بغداد وأربيل.. ووفد أمني مشترك يزور طهران قريباً

شفق نيوز - بغداد

صرّح مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، يوم الأحد، بوجود تفاهم "كبير" بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لحلِّ الخلافات والقضايا العالقة، بما يصب في مصلحة جميع المواطنين العراقيين.

وقال الأعرجي في تصريحات صحفية مشتركة مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في بغداد، إن وفداً أمنياً مشتركاً رفيع المستوى من أربيل وبغداد سيزور طهران، مبيناً أن هذا الوفد يمثل اللجنة الأمنية العليا العراقية الإيرانية المشكلة سابقاً.

وأشار الأعرجي إلى أن اللجنة ستجتمع للتباحث بالتفصيل بشأن الهجمات التي استهدفت كوردستان والعراق بأسره خلال الصراع العسكري الذي شهدته المنطقة، فضلاً عن مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك.

من جهته، أفاد رئيس حكومة الإقليم خلال التصريحات، بأن الأعرجي أكد له خلال اللقاء رفضه لتلك الهجمات لا على كوردستان فحسب، بل لكل مناطق العراق.

ووصل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد، أمس السبت، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى في زيارة تهدف للتباحث مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة حل القضايا الخلافية والملفات العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بموجب أحكام الدستور وبما يضمن حقوق مكونات البلاد كافة.