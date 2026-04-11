الأعرجي: الإطار التنسيقي لم يحسم مرشح الحكومة

شفق نيوز- بغداد

رجح رئيس كتلة "الإعمار والتنمية" بهاء الأعرجي، السبت، أن تتجه جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جولة ثانية، فيما أشار إلى أن الإطار التنسيقي لم يحسم بعد مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وقال الأعرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما تزال مستمرة ولم تنتهِ، وقد تذهب إلى جولة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي لم يحسم بعد مرشحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

من جهته، قال رئيس كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إن "موضوع رئيس مجلس الوزراء هو قرار من الإطار، وإن تكليف أي شخص يجب أن يكون بموافقة أغلبية قادة الإطار".

وأضاف أن "كتلة صادقون تحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حرصاً على إنهاء الانسداد السياسي، وقد لبّت الكتلة حضورها في الجلسات السابقة"، داعياً "جميع الكتل السياسية إلى تحمل المسؤولية الوطنية واستكمال الاستحقاق المهم بما يضمن تعزيز الثقة بالمؤسسة الدستورية".

وباشر مجلس النواب العراقي، اليوم، بعقد جلسته المخصصة للتصويت على رئيس جمهورية جديد للبلاد وسط اعتراضات من بعض القوى السياسية لعدم تحقيق التوافق الذي يسبق عادة الجلسات المهمة والحساسة.

وتجاوز العراق المهلة الدستورية بنحو 70 يوماً، فيما مرّ 148 يوماً من دون تشكيل حكومة جديدة في مأزق سياسي مستمر منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر / تشرين الأول 2025.

ودعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي رؤساء الكتل والنواب إلى حضور الجلسة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، ملوحاً بكشف أسماء النواب الغائبين والجهات التي تعرقل انعقادها، في محاولة لانتزاع النصاب اللازم.

لكن هذه الدعوة اصطدمت بإعلانات مقاطعة متتالية، إذ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وائتلاف دولة القانون، إضافة إلى كتل أخرى، عدم الحضور، معتبرين أن المضي في الانتخاب من دون تفاهم سياسي مسبق يمثل تجاوزاً على مبدأ الشراكة، قبل أن يلتحق بهما تحالف العزم الذي ربط مشاركته بتوافق داخل الإطار التنسيقي.

في المقابل، أكدت كتل أخرى تمسكها بعقد الجلسة في موعدها، بينها تحالف قوى الدولة، وحزب تقدم، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وائتلاف الإعمار والتنمية، وكتلة صادقون، فضلاً عن الجبهة التركمانية.