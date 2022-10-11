"الأعرجي الى ايران".. الخارجية العراقية تستعرض للبرلمان خطواتها للرد على "العدوان الايراني والتركي"

شفق نيوز/ استعرض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وكادر من وزارته، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان خطوات الوزارة للرد على العدوان "الإيراني والتركي" بحق اقليم كوردستان، مشيرة إلى إرسال مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي الى طهران.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها وبرئاسة النائب عامر الفائز وبحضور محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس ونائبي رئيس اللجنة وأعضاءها، استضافت، اليوم، فؤاد حسين وزير الخارجية ووكيل الوزارة وعدد من مسؤوليها.

وأضاف البيان، أن اللجنة ناقشت الأستضافة التي جاءت بناءا على توجيهات رئيس المجلس لمناقشة القصف الأيراني والتركي الأخير على أقليم كردستان العراق.

وأوضح البيان، أن وزير الخارجية استعرض أثناء الاستضافة التي حضرها الأمين العام لمجلس النواب، اهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن الاعتداء على اقليم كردستان، مشيرا الى أن أولها استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ومن ثم اللقاء بوفد من الجانب الإيراني في مقر الوزارة يوم الخامس من الشهر الحالي لمناقشة كيفية ايجاد حلول ووضع حد للانتهاكات المستمرة على سيادة العراق.

وبين الوزير بحسب البيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة المباحثات من خلال إرسال وفد عراقي الى إيران برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي.

ولفت الوزير أيضا، الى تقديم العراق مذكرة احتجاج لمنظمة الأمم المتحدة وطالبها بوضع حد للانتهاكات التركية والايرانية فأصدرت المنظمة على أثرها بيان أستنكار ورفض لتلك الانتهاكات والاعتداءات المتكررة على أمن وسيادة الأراضي العراقية وأرواح مواطنيه، مستدركا بالقول “لم تعد تكفي بيانات الشجب والاستنكار وعليه يجب أن يكون للمجتمع الدولي خطوات ملموسة لوضع حد لكل الاعتداءات العسكرية التي تحدث بصورة متكررة على الأراضي العراقية”، منوها الى ان الحكومة العراقية تبذل جهودا لحث المجتمع الدولي لإتخاذ إجراءات فعلية بهذا الصدد.