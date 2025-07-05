التشيك: العراق بذل جهوداً كبيرة في إعادة العوائل من مخيم الهول

شفق نيوز- بغداد

قال سفير جمهورية التشيك في بغداد، يان شنيدوف، يوم السبت، إن العراق بذل جهوداً "كبيرةً" في إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول في سوريا وتهيئة مستلزمات تأهيل إعادة دمجها داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي حيث ثمن السفير "جهود الحكومة العراقية ومواقفها المتزنة إزاء القضايا الدولية والأحداث في المنطقة، مشيدا بدور الدبلوماسية العراقية في تجنيب العراق تداعيات الصراعات في المنطقة"، وفقا لبيان صادر عن مستشارية الامن القومي.

ونقل البيان عن شيندوف قوله، إن "العراق بلد مستقر ويتمتع بمنظومة أمنية مهنية وعالية المستوى".

بدوره الأعرجي جدد، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع محيطه الإقليمي والدولي، وبما يحقق السلم والاستقرار المستدامين و يعيد للمنطقة والعالم أجواء السلام .

كما شدد الجانبان، على أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ووقف العدوان المستمر على القطاع .

ومنذ العام 2021، بدأت الحكومة العراقية، بالتعاون مع منظمات دولية، تنفيذ خطة لإعادة عائلات عراقية من مخيم الهول إلى البلاد، حيث يتم استقبالهم في مخيم الجدعة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسياً، وسط اعتراضات محلية متكررة، ولاسيما من ذوي ضحايا تنظيم داعش في نينوى، الذين يبدون تخوفهم من عودة هذه العائلات إلى مجتمعاتهم.