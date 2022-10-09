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الإطار يؤكد تحرك "إدارة الدولة" للتفاهم مع الصدر: لكل أمر سقف محدود

Category: سیاسة

Date: 2022-10-09T18:03:05+0000
الإطار يؤكد تحرك "إدارة الدولة" للتفاهم مع الصدر: لكل أمر سقف محدود

شفق نيوز/ أكد الإطار التنسيقي، يوم الأحد، تحرك "ائتلاف إدارة الدولة" للتفاهم مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لكنه أشار إلى وجود سقف زمني محدود، للمضي بتشكيل الحكومة.

و"ائتلاف إدارة الدولة" تحالف جديد انبثق مؤخراً من قوى عدة، تشارك في العملية السياسية، وغرضه المضي بتشكيل الحكومة، وإنهاء عام كامل من الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الإطار، رئيس كتلة سند، أحمد الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "ائتلاف إدارة الدولة سيناقش موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، وسيتفق على تحديد موعد لعقد جلسة الانتخاب".

وأضاف الأسدي، أن "هناك اجتماعات مستمرة ودورية لقيادة ائتلاف إدارة الدولة، وتشكيل الحكومة الجديدة دون التيار الصدري لا يتعلق بقدرة الائتلاف من عدمه".

وأشار إلى أن "إرادة جميع القوى هي أن تمضي الحكومة بالتفاهم، والجميع يسعى بالتفاهم مع التيار الصدري، لتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن لكل أمر سقف زمني محدود".

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