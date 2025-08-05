الإطار يوصي الرئاسات الأربع بإقرار لائحة ضمان نزاهة الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أوصى الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية المشكلة للحكومة، يوم الثلاثاء، الرئاسات الأربع بإقرار لائحة ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

وبحسب بيان للإطار، ورد لوكالة شفق نيوز، عقد قادة التنسيقي اجتماعهم الاعتيادي رقم (238) في مكتب الأمين العام لتحالف النهج الوطني، عبد السادة الفريجي، لمناقشة آخر المستجدات على الساحتين الوطنية والإقليمية.

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على ضرورة تضافر الجهود كافة لإنجاح "مراسم الزيارة المليونية لأربعينية الإمام الحسين".

كما بحث المجتمعون، استعدادات مؤسسات الدولة للانتخابات النيابية المقبلة، وأكدوا أهمية توفير الدعم اللازم وإكمال الإجراءات كافة، في حين قرر توصية الرئاسات الأربع بـ"المضي في إقرار لائحة ضمانات نزاهة الانتخابات النيابية".