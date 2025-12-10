الإطار ينفي مشاركة "قادة الفصائل" في اجتماعه الأخير: حوارات تشكيل الحكومة متواصلة

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس تحالف "تصميم"، المنضوي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، يوم الأربعاء، أن لقاءات قوى الإطار مستمرة للتوافق على آلية بشأن تشكيل الحكومة تحفظ حقوق الناخبين، مشيراً إلى أن قادة الفصائل المسلحة لم يحضروا الاجتماع الأخير للإطار.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاءات بين قوى الإطار مستمرة للتوصل إلى توافق بالرؤى حول المرشح الأنسب لرئاسة الحكومة تمهيداً للوصول إلى تحديد جلسة للتصويت داخل الإطار التنسيقي على المرشح الأصلح والأنسب لإدارة المرحلة المقبلة".

وعن مشاركة بعض قيادات الفصائل المسلحة في اجتماع الإطار الذي عُقد مساء الاثنين الماضي، نفى الفايز حضور "قيادات الفصائل اجتماع الإطار وإنما اقتصر كالمعتاد على زعامات الإطار المعروفة فقط، وما يشاع خلاف ذلك غير صحيح بالمرة".

ومساء أمس الأول الاثنين، عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعهم الدوري والذي شهد "نقاشاً مهماً" فيما يتعلق باختيار المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة الجديدة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قادة الإطار عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 253 في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني، عبد الحسين الموسوي، لمتابعة تطورات المشهد المحلي ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وبحسب الدائرة الإعلامية، فقد شهد الاجتماع "تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية ومابين قوى الاطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات".

وعلى خلفية هذا الاجتماع، كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، يوم أمس الثلاثاء، عن مستجدات جديدة تتعلق باجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد الاثنين بشأن تسمية رئيس الوزراء المقبل.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، سلام الزبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع قادة الإطار ناقش عمل اللجنة المكلفة باختيار رئيس الوزراء"، مشيراً إلى أن "الملف شهد تطوراً ملحوظاً في ظل التحولات والتغييرات الإقليمية".

وأضاف أن النقاش تركز على شخصية رئيس الوزراء المقبل، التي يجب أن تمتلك مواصفات قادرة على ضبط التوازنات الخارجية، في ظل وجود ضغوط أميركية ومعادلات إقليمية مؤثرة.

وأشار الزبيدي، إلى أن قادة الإطار التنسيقي تداولوا عدداً من الأسماء المرشحة للمنصب، وتم حصر الترشيح بثلاث شخصيات تنطبق عليها معايير وشروط رئيس الوزراء الجديد، كان أبرزها محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إضافة إلى شخصية ثالثة قد تكون مفاجئة.