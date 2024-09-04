الإطار يناقش خروق بعض موظفي مكتب السوداني والأخير: ندعم تحقيقات القضاء

شفق نيوز/ ناقش الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية المشكلة للحكومة العراقية، يوم الأربعاء، ما يتم تداوله من خروق بعض موظفي مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

جاء ذلك، خلال اجتماع دوري للإطار التنسيقي حمل رقم 202، الذي عقد في مكتب محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالانابة، وفق بيان صادر عن الأمانة العامة للإطار، ورد لوكالة شفق نيوز.

واستمع الإطار التنسيقي، إلى ملخص من السوداني، حول ما يتم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه، إذ أكد السوداني أهمية "محاسبة كل من يثبت تقصيره" معبراً عن دعمه للقضاء في تحقيقاته وإجراءاته.

وبحسب البيان، عبر الإطار، عن دعمه للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية في هذا السياق، مؤكداً مساندته لجهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي.

وفي ختام الاجتماع، دعا الإطار التنسيقي، وسائل الإعلام كافة، إلى توخي الدقة في النشر، وانتظار نتائج التحقيق، وعدم الانسياق وراء الإشاعات.