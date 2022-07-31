 الإطار يناقش اقتحام الخضراء باجتماع في الجادرية

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الاحد، اجتماعا في منطقة الجادرية ببغداد لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة وأبرزها اقتحام الصدريين لمبنى البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وبحسب مصدر مطلع، ابلغ وكالة شفق نيوز، فأن الإطار التنسيقي عقد، مساء اليوم، اجتماعا بمنزل عمار الحكيم بحضور قياداته لمناقشة الأوضاع واقتحام الصدريين البرلمان والتفاوض مع الصدر وتشكيل الحكومة الجديدة.

واقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، مبنى البرلمان العراقي، في ثاني اقتحام خلال يومين، واعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى طرد من وصفوهم بـ" الفاسدين".

وفي تصعيد جديد، أعلن المعتصمون، اليوم، تشكيل لجنة تنسيقية والتي أصدرت بيانها الأول، وأعلنت التصويت للصدر حاكما للعراق.