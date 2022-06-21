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الإطار يلتقي وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد: ناقشا انسحاب الصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-06-21T15:14:06+0000
الإطار يلتقي وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد: ناقشا انسحاب الصدر

شفق نيوز/ عقد الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اجتماعاً مع قادة الإطار التنسيقي الشيعي في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن "الجانبين ناقشا التطورات السياسية بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالتهم من البرلمان العراقي".

وأمس الأحد، وقع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأوامر الديوانية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، حيث وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي، إضافة لأكثر من 70 أمراً ديوانياً ينهي علاقة نواب الكتلة الصدرية بالبرلمان.

وفي (13 حزيران الحالي) وجه الصدر، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

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