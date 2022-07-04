الإطار يكلّف بهاء النوري وأحمد اﻷسدي وبافل طالباني ومثنى السامرائي بكتابة البرنامج الحكومي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي يوم الاثنين، عن أعضاء لجنة كتابة البرنامج الحكومي التي شكلها الاطار التنسيقي تمهيدا لتشكيل الحكومة القادمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "اعضاء لجنة كتابة البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء أو الحكومة القادمة ومراقبته هم من قيادات الصف الثاني في الأحزاب والتيارات السياسية الشيعية المشاركة في الحكومة القادمة الى جانب مراعاة تخصصهم الأكاديمي والعلمي مضافا إليها خبراتهم العملية لضمان كتابة برنامج حكومي حقيقي يتناغم ومتطلبات الفرد العراقي".

واضاف الى ان "من بين أعضاء اللجنة كل من المتحدث بأسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، النائب والقيادي أحمد الاسدي عن تحالف الفتح فضلا عن القيادي في حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي وفادي الشمري عن تيار الحكمة فضلا عن بافال الطالباني عن حزب الاتحاد الكوردستاني ومثنى السامرائي عن تحالف العزم اضافة الى بعض القيادات في القوى الشيعية الاخرى وممثل عن النواب المستقلين".

وأضاف "البرنامج الحكومي يركز على أولويات المرحلة ومتطلباتها ومن بينها معالجة ملف البطالة من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية تتمثل في استثمار حركة الملاك الوظيفي في جميع المؤسسات ومنح الدرجات الشاغرة بسبب (سن التقاعد الوظيفي) لبعض الموظفين وتبوب وفق أولويات الحاجة، أيضا توسيع مساحة المشاريع الاستثمارية وتحديد ضوابط عمالتها من خلال التزامها بتشغيل ما نسبته 90% من العراقيين و1-10% عمالة اجنبية هذا بالنسبة للشركات الاجنبية اما الشركات الاستثمارية العراقية فتكون ملزمة بالبند اعلاه دونما هامش لاي عمالة اجنبية".

وترأس نوري المالكي مساء يوم الأحد، اجتماعاً لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية.

واكد المالكي استمرار النقاشات بين قوى الإطار التنسيقي وحلفائه من جانب وبقية القوى الوطنية من جانب آخر لأجل الإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الإطار التنسيقي شكل لجاناً تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية، معربا عن امله في ان تتوصل تلك اللجان الى نتائج تفضي الى إظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عطلة عيد الأضحى.

وسبق أن كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان معنية لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة لتسريع إعلانها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي أسفرت عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها لجنة كتابة البرنامج الحكومي وتضم عشرة اعضاء من قيادات الصف الثاني المتخصصين بالمجالات السياسية والاقتصادية والقانونية".

وأضاف أن لجنة المفاوضات الثانية وتضم بعض القيادات التي كانت تمثل الإطار في مفاوضاته مع الأطراف والقوى الفاعلة في العملية السياسية، الى جانب لجنة إدارة الملف أو القرار السياسي وتضم زعماء القوى السياسية المنضوية في الإطار.

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.