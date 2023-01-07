الإطار يكشف إتفاقاً مبدئياً لإكمال لجان البرلمان مع استئناف الفصل التشريعي

شفق نيوز / كشف الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، يوم السبت، عن وجود اتفاق مبدئي بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، على إكمال اللجان النيابية واختيار رؤسائها في الجلسة الأولى للفصل التشريعي الجديد.

وأوضحت النائب عن الإطار، ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، أن "الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الجديد، المقرر انعقادها يوم الاثنين المقبل، ستشهد حسم اللجان النيابية، لأخذ دورها الرقابي والتشريعي".

ولا يزال ملف تشكيل اللجان النيابية غير محسوم خاصة مع انسحاب نواب التيار الصدري وإحلال بدلاء عنهم، في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة قوانين مهمة مثل الموازنة.

ويعتزم البرلمان العراقي، في فصله التشريعي الجديد، تشريع الكثير من القوانين المهمة من ضمنها قانون الموازنة العامة للعام 2023، ولاسيما مع وجود أكثر من أكثر من 170 قانوناً معطلاً في جميع اللجان النيابية، ومعظمها متراكمة منذ الدورات السابقة للمجلس النيابي.