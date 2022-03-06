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الإطار يقلل من اهمية اكتمال نصاب جلسة فتح باب الترشيح: الثلاثي لا يمتلك الاغلبية المطلقة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-06T12:14:52+0000
الإطار يقلل من اهمية اكتمال نصاب جلسة فتح باب الترشيح: الثلاثي لا يمتلك الاغلبية المطلقة

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، يوم الأحد، عن أمر غير معلن يتعلق بجلسة تصويت مجلس النواب العراقي على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الإطار النائب محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "الحديث عن امتلاك التحالف الثلاثي الأغلبية المطلقة في البرلمان، غير صحيح، وهو بعيد عن الحقيقة والواقع".

وأضاف ان "جلسة تصويت البرلمان العراقي على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، صوت اغلب نواب الإطار التنسيقي على هذا فتح باب الترشيح، لكن هناك نواب من الاطار رفضوا إعادة فتح باب الترشيح".

وبين الصيهود ان "قوى الإطار التنسيقي لم توجه نوابها بشأن رفض هذا الامر او قبوله، بل أعطت الحرية للنواب في التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، أو رفضه، لكن الأغلبية دعموا هذا الامر، والاغلبية التي كانت امس، هي اكثرها لنواب الاطار وليس التحالف الثلاثي فقط".

ويوم أمس السبت عقد مجلس النواب العراقي جلسة بحضور هيئة رئاسة المجلس و265 نائباً وجرى خلالها التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وصوّت 203 نواب لصالح القرار، فيما رفض 62 نائبا فتح الترشح مرة اخرى.

وعقدت هذه الجلسة بقرار المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، الذي قضى بعدم دستورية إعادة فتح الترشيح من قبل رئاسة البرلمان، من دون وجود قرار يصوّت عليه أغلبية أعضاء المجلس.

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