الإطار يقلص المرشحين لرئاسة الحكومة إلى 3 وحراك شامل لتسمية الرئاسات

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن أبرز ثلاثة مرشحين لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكا بين كافة القوى السياسية لتسمية الرئاسات الثلاث.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعات مستمرة بين قوى الإطار التنسيقي لحسم منصب رئيس الحكومة، وتسمية المرشح له، وفق العرف الذي سار عليه الإطار، لكن هذا يصطدم بموقف بعض كتله، التي تصر على اعتماد الثقل الانتخابي".

وأضاف أن "هناك 3 مرشحين، سيتم تسمية أحدهم عبر التصويت داخل الإطار، وهم كل من رئيس الحكومة المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري".

وأشار إلى أن "اللجنتين التي شكلها الإطار، لن تغير من معادلة تسمية المرشح لمنصب رئيس الحكومة، لأن المرشحين هم من داخل البيت الشيعي، وحتى وأن وقع الاختيار على شخصية خارج التوقعات، فحتما ستكون معروفة للإطار التنسيقي".

وكان الإطار التنسيقي، أعلن الاثنين الماضي، عن تشكيل لجنتين تعنى الأولى بتشكيل الحكومة تضم عمار الحكيم وهمام حمودي وعبد السادة الفريجي، فيما تعنى اللجنة الثانية بالتفاوض مع الأطراف السياسية وتضم كل من نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحسن المندلاوي.

كما كشف أمس الاول الثلاثاء، علاء الحدادي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي عن وجود معارضة صريحة لتمديد ولاية رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني من قبل قوى عدة داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً أن هذه القوى ترفض تجديد للسوداني وتفضّل مرشّحاً آخر.

وقال الحدادي، لوكالة شفق نيوز إن هناك معارضة صريحة لتمديد ولاية السوداني من قبل قوى عدة داخل الإطار، وهي العصائب وحقوق والخدمات ودولة القانون وكتلة صادقون، بحسب قوله.

من جهته، ألمح السوداني، إلى رغبته في ترأس الحكومة العراقية المقبلة، معتبراً حصوله على الولاية الثانية ليست طموحاً شخصياً بقدر ما هو استحقاق انتخابي لحصول كتلة "الإعمار والتنمية" التي يتزعمها على أعلى الأصوات في الانتخابات.

يأتي هذا في وقت أكدت مصادر سياسية في وقت سابق لوكالة شفق نيوز أن دائرة التنافس على رئاسة الحكومة انحصرت حالياً بين السوداني ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، من بين 15 مرشحاً جرت مناقشتهم داخل الإطار، مع ترجيح كفّة السوداني إذا بقي ضمن مظلة الإطار، نظراً لما يحظى به من تأييد إقليمي ودولي.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت، أول في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وكشفت عن تصدر ائتلاف التنمية والاعمار لعدد مقاعد البرلمان بـ46 مقعدا.