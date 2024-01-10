الإطار يقضم مقعداً جديداً من السنّة (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة القضائية للانتخابات، يوم الأربعاء، نيل الإطار التنسيقي مقعداً جديداً في محافظة صلاح الدين.

وبحسب وثيقة صادرة عن الهيئة القضائية، وردت لوكالة شفق نيوز، فقد تقرر شطب أصوات المرشحين الذين يتم استبعادهم، وبعد اجتثاث (زهير محمود زهوان العجيلي) المرشح عن حزب الجماهير، تغيرت نتيجة انتخابات صلاح الدين".

وأضافت أن "لحزب الجماهير بات هناك 4 فائزين بدلا من 5، أما الإطار التنسيقي فأصبح 3 بدلا من 2، فيما حافظت الكتل الأخرى على نتائجها دون تغيير".

يذكر أن قائمة "الإطار الوطني" في صلاح الدين، نالت مقعدين الأول للمرشح (عاطف النجار) عن قضاء طوز خورماتو، والثاني لفائزة من الكوتا (سعدية العبيدي) عن قضاء العلم، وفق النتائج النهائية للانتخابات.

وخاض الانتخابات المحلية التي جرت يوم 18 كانون الأول الماضي، في محافظة صلاح الدين، 254 مرشحاً منضوين في قوائم وتحالفات عدة.

وفاز عن المحافظة، حزب الجماهير الوطنية بـ5 مقاعد، وتحالف الإطار الوطني مقعدان، وتحالف عزم مقعدان، وتحالف تقدم مقعدان، وحزب السيادة مقعدان، والحسم الوطني مقعدان، قبل البت بالطعون.

هذا وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد شهدت نسبة مقاطعة كبيرة، إذ قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسب التصويت بلغت 41%، أي مشاركة أكثر من 6 ملايين ناخب فقط، من إجمالي 16 مليوناً يحق لهم الإدلاء بصوتهم.