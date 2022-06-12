الإطار يقرر بحث مرحلة ما بعد الصدر مع القوى السياسية

شفق نيوز / قرر الإطار التنسيقي، مساء الأحد، التباحث مع القوى السياسية، بشأن مرحلة ما بعد استقالة نواب الكتلة الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي.

وكان الصدر، قد وجه، في وقت سابق من اليوم، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "انقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه.

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "قوى الإطار التنسيقي، أجلت اجتماعها المقرر مساء اليوم، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى يوم غد الاثنين".

وأضاف المصدر، أن "التأجيل جاء بسبب التطورات السياسية الجارية، وتقديم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان، ولغرض التواصل مع القوى السياسية".