الإطار يعود خالي الوفاض من كوردستان ويمهل الحزبين يومين لحسم منصب رئيس العراق

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائب عن كتلة النهج الوطني ضحى البهادلي، يوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي أمهل الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، 48 ساعة لحسم اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت البهادلي، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد الإطار التنسيقي خلال لقاء القيادات الكوردية في أربيل وسليمانية لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وبينت أن "وفد الإطار أمهل الإخوة الكورد في حزب الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة 48 ساعة لحسم منصب رئيس الجمهورية من خلال الاتفاق على أحد المرشحين".

كما أشار البهادلي إلى أن، "الكورد يرمون كرة تأخر حسم منصب رئيس الجمهورية في ملعب الإطار التنسيقي بسبب الاعتراض الأميركي على نوري المالكي مرشح الإطار لمنصب رئيس الوزراء".

وأوضحت أن "هناك حراكاً واتصالات بين الإطار والكورد على حسم موضوع منصب رئيس الجمهورية، ومن المتوقع أن تعقد جلسة انتخاب الرئيس في يوم الخميس المقبل".

ويوم أمس الاثنين، زار وفد رفيع المستوى من الإطار التنسيقي ضم رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس، محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار التنسيقي، عباس راضي، مدينتي أربيل والسليمانية، للتباحث بشأن حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والبدء بخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وبحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ووفد الإطار التنسيقي، حسم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، حيث ذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وفداً رفيع المستوى من الإطار التنسيقي،

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق، والخطوات المتعلقة بالعملية السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية، إلى جانب تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية الجديدة.

وفيما يتعلق بملف رئاسة الجمهورية، شدد بارزاني على أن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الكورد، ولا بد من وضع وتثبيت آلية محددة لانتخابه، لتفادي تأزُّم العملية السياسية مع كل عملية انتخاب، من خلال اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وفق تلك الآلية.

في حين أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي في حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، مساء أمس الاثنين، على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية.