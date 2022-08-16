سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار يعلق آمالاً على مخرجات "الحوار الوطني" ويبدي استعداده لاستبدال السوداني بمرشحين آخرين

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T16:04:14+0000
الإطار يعلق آمالاً على مخرجات "الحوار الوطني" ويبدي استعداده لاستبدال السوداني بمرشحين آخرين

شفق نيوز/ كشفت مصادر متعددة من داخل الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يوم الثلاثاء، أن جميع قيادات الإطار والكتل المتحالفة معه ستحضر "الحوار الوطني" غداً، مشيرة إلى ترشيح بديلين لرئاسة الحكومة بدلاً من محمد شياع السوداني.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج اجتماع الحوار الوطني الذي دعا له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ستحدد الخيار الأنسب الذي يعتمده الإطار التنسيقي في مسعاه لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبينت أن "اجتماع الحوار الوطني ستحضره جميع قيادات القوى الشيعية في الإطار إلى جانب القيادات المتحالفة معه، والإطار سيحمل معه كل أوراقه التي تتضمن أكثر من سيناريو للخروج من المأزق السياسي".

غير أن المصادر رهنت التوصل إلى حل للخروج من الانسداد السياسي، بـ"اتفاق كل القوى فيما بينها على تجاوز الخلافات وبدء حوار حقيقي، وإن اقتضى الأمر استبدال مرشح الإطار لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني فهناك أكثر من مرشح بديل أبرزهم حيدر العبادي وعبد الحسين عبطان".

كما لفتت المصادر أنه "إذا ما قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمخرجات ما سيترشح عن اجتماع يوم غد فإن الأمور ستحل بطرق سلسلة تحقق للجميع غاياتهم وفق استحقاقهم السياسي والانتخابي".

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز "قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك؛ من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، بما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي".

وأكد على "إيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية، وبما يصبّ في تحقيق تطلعات شعبنا".

كما حث "كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني".

وأهاب الكاظمي، بوسائل الإعلام والنخب الثقافية والاجتماعية والسياسية أن تسهم في تكريس الروح الوطنية، وعدم إفزاع الناس، بل مساعدة مؤسسات الدولة للقيام بمهامها في خدمة شعبنا، وفي ضمان الأمن والاستقرار.

related

غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

Date: 2022-05-07 18:08:15
غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار

Date: 2022-05-04 14:54:43
النواب المستقلون يجتمعون الاسبوع المقبل لبحث مبادرتي الصدر والاطار

الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لبحث تداعيات قصف أربيل واجتماع الحنانة

Date: 2022-03-13 21:03:19
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لبحث تداعيات قصف أربيل واجتماع الحنانة

الإطار التنسيقي يبحث الذهاب بأحد طريقين بعد قرار المحكمة الاتحادية

Date: 2022-01-25 11:58:21
الإطار التنسيقي يبحث الذهاب بأحد طريقين بعد قرار المحكمة الاتحادية

الإطار يطمئن الصدريين: أماكنكم و مناصبكم في الدولة العراقية محفوظة

Date: 2022-07-08 12:22:26
الإطار يطمئن الصدريين: أماكنكم و مناصبكم في الدولة العراقية محفوظة

المتحدث باسم الصدر: الإطار سحق مشروع حكومة المستقلين بـ"الاحذية" بتسمية السوداني "مرشح الهالكي"

Date: 2022-08-01 11:32:54
المتحدث باسم الصدر: الإطار سحق مشروع حكومة المستقلين بـ"الاحذية" بتسمية السوداني "مرشح الهالكي"

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

Date: 2021-12-29 09:49:48
وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

ماذا فعلت "القوى الثلاث"؟.. كواليس تسمية السوداني رئيساً للحكومة المقبلة

Date: 2022-07-26 18:03:57
ماذا فعلت "القوى الثلاث"؟.. كواليس تسمية السوداني رئيساً للحكومة المقبلة