سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطار يطلب وساطة السيستاني لحل الخلاف مع الصدر.. ومقرب من المرجعية يوضح

Category: سیاسة

Date: 2022-01-30T18:48:37+0000
الإطار يطلب وساطة السيستاني لحل الخلاف مع الصدر.. ومقرب من المرجعية يوضح

شفق نيوز/ أفاد مصدران من داخل الإطار التنسيقي، يوم الأحد، بأن قوى الإطار قدمت طلباً إلى المرجع الديني علي السيستاني، بالتدخل لحل الخلاف الجاري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "قوى الإطار التنسيقي مجتمعة قدمت إلى السيستاني، استفتاءً أي بصيغة طلب تدخل من المرجعية إزاء الخلاف بين الإطار والصدر".

وأضاف المصدر، أن "موقف الإطار التنسيقي الحاسم إزاء كل ما يدور في الساحة السياسية، ستحدده ما ستكشف عنه الجلسة الخاصة بالكتلة النيابية الأكبر"، مرجحاً أن "يعقد لقاء بين قوى الإطار مع الصدر، لحسم الحراك السياسي والمشاركة في الحكومة من عدمها".

وذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "السيستاني، لم يرد حتى الآن، لكنه قد يتدخل فيما يسمى بحوارات الساعة الأخيرة أو المواقف الأخيرة إذا ما اقتنع أو تأكد من وجود خطورة على العراق من جهة، أو لإلغاء الدور الشيعي في المشهد السياسي من خلال تشظيه من جهة أخرى".

من جهته قال مصدر مقرب من مرجعية السيستاني لوكالة شفق نيوز، إن المرجعية تنأى بنفسها عن التدخل بمسار العملية السياسية، كما أنها لا تمثل طائفة بعينها، وإنما هي ترعى العراقيين عموما ويهمها مصلحة الشعب العراقي عموماً دون أي تمييز.

وتعثرت محاولات دخول أطراف من الإطار التنسيقي في حكومة أغلبية وطنية يتصدى لها مقتدى الصدر، بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف من تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، وعزم برئاسة خميس الخنجر.

related

التيار الصدري يكشف كواليس لقاء "الحنانة" بين بلاسخارت والصدر

Date: 2021-12-07 09:15:03
التيار الصدري يكشف كواليس لقاء "الحنانة" بين بلاسخارت والصدر

إقصاء المالكي والخنجر.. كشف أسباب "فشل" الاتفاق بين الاطار والصدر

Date: 2022-01-05 15:12:10
إقصاء المالكي والخنجر.. كشف أسباب "فشل" الاتفاق بين الاطار والصدر

في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

Date: 2022-01-16 21:19:55
في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

الإطار يواجه خطر الانشطار أمام عتبة "الحنانة"

Date: 2022-01-03 20:00:52
الإطار يواجه خطر الانشطار أمام عتبة "الحنانة"

بحضور المالكي.. مأدبة طعام تجمع الصدر بالإطار التنسيقي ببغداد

Date: 2021-12-01 18:24:43
بحضور المالكي.. مأدبة طعام تجمع الصدر بالإطار التنسيقي ببغداد

الصدر "متفاجئ" من كلام المالكي ويتحدث عن عودة "وشائج المودة"

Date: 2021-10-15 19:21:08
الصدر "متفاجئ" من كلام المالكي ويتحدث عن عودة "وشائج المودة"

تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 09:29:26
تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

مقتدى الصدر يعترف بصراع داخل "العائلة الصدرية" ويلوح إلى عدم مشاركة تياره في الانتخابات

Date: 2021-02-28 19:46:46
مقتدى الصدر يعترف بصراع داخل "العائلة الصدرية" ويلوح إلى عدم مشاركة تياره في الانتخابات